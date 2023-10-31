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سامي الجميل من مجلس النواب: الأهم من مناقشة خطة طوارئ هو العمل لمنع جرّ لبنان الى الحرب
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

سامي الجميل من مجلس النواب: الأهم من مناقشة خطة طوارئ هو العمل لمنع جرّ لبنان الى الحرب

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