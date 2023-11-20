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سجيع عطية للـOTV: يحكى عن محاولة بالحكومة ستحصل هذا الاسبوع اما بتأخير تسريح او تعيين قائد جيش
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

سجيع عطية للـOTV: يحكى عن محاولة بالحكومة ستحصل هذا الاسبوع اما بتأخير تسريح او تعيين قائد جيش

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