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“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية “كبيرة” لمدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية “كبيرة” لمدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل

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