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سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة

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