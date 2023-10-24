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سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يطالب باستقالة غوتيريش بعد تصريحاته بشأن حرب غزة
الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يطالب باستقالة غوتيريش بعد تصريحاته بشأن حرب غزة

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