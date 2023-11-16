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سقوط قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على منزل قيد الإنشاء في تلة رأس الضهر في بلدة ميس الجبل
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

سقوط قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على منزل قيد الإنشاء في تلة رأس الضهر في بلدة ميس الجبل

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