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سقوط قذيفة إسرا_ئيل_ية في أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان
السبت 25 تشرين الثاني 2023

سقوط قذيفة إسرا_ئيل_ية في أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

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