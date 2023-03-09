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سكاي نيوز: زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط إيطاليا
الخميس 09 آذار 2023


سكاي نيوز: زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط إيطاليا

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