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“سكاي نيوز”: وزارة الخارجية البريطانية تسحب مؤقتا بعض موظفي السفارة من لبنان
الإثنين 06 تشرين الثاني 2023

“سكاي نيوز”: وزارة الخارجية البريطانية تسحب مؤقتا بعض موظفي السفارة من لبنان

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