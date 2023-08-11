سلامة وشركاؤه على لائحة “أوفاك”: الأميركيون يلفظون الحاكم السابق (الأخبار)

كتبت صحيفة “الأخبار”: بعد 10 أيام على انتهاء ولايته حاكماً لمصرف لبنان، أدرجت الولايات المتحدة رجلها رياض سلامة ونجله ندي وشقيقه رجا وصديقته آنا كوزاكوفا ومستشارته مريان الحويك على لائحة العقوبات، وفق ادعاءات تُقارب تهمة تبييض الأموال التي سبق للإدارة الأميركية أن نفتها في 5 آذار 2021 عندما كان سلامة لا يزال حاكماً ويتمتع بامتيازات واسعة ويواصل سياسة استنزاف الاحتياطي والمقامرة بأموال المودعين والأموال العامة. وعلى الأثر، أعلنت السلطات البريطانية أنها فرضت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، عقوبات على سلامة وشقيقه رجا والحويك وكوساكوفا لتهريبهم أكثر من 300 مليون دولار من أموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية!
هكذا، بعد 30 عاماً من جلوسه على عرش مصرف لبنان، “اكتشفت” الولايات المتحدة فساد سلامة بعد “انتهاء” صلاحيته وتطويقه أوروبياً، وأدرجته مع شركائه أمس في لائحة “أوفاك” (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة)، لاتّهامه بـ”إساءة استخدام موقعه لتهريب ملايين الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في شراء عقارات في أوروبا”.
ماذا يعني وضع سلامة وشركائه على لائحة العقوبات الأميركية؟
حتى يوم أمس، كان سلامة لا يزال يستفيد من عائدات إيجار عقارات يمتلكها في بريطانيا وأميركا إضافة إلى امتلاكه حسابات مصرفية غير مجمّدة سيتم الحجز عليها تلقائياً. وسيكون على كل الدول المتعاونة مع “أوفاك” إلى إبلاغ المكتب بأي نشاط مصرفي أو عقاري خاص بسلامة أو بأفراد عائلته أو بمستشارته. كما سيتوجب على المصارف اللبنانية، تطبيقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال، إقفال حسابات سلامة وشركائه، والأمر نفسه ينطبق على مصرف لبنان. والأهم أنه بات على هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، المعنية اساساً بمكافحة تبييض الأموال، أن تفتح تحقيقاً تفصيلياً حول حركة الأموال الخارجة من هذا الحساب منذ تاريخ فتحه.
شركات وهمية وعقارات وتحويلات بـ 325 مليون دولار
خلال شرح الخزانة الأميركية لآلية تهريب رياض سلامة للأموال من المركزي، تحدّثت عن شركات وهمية وشركاء أبرزهم شقيقه رجا ونجله ندي وصديقته آنا كوزاكوفا ومساعدته ماريان الحويك. وسبق لـ”الأخبار” أن نشرت تحقيقات تظهر بشكل واضح شبكة الشركات الوهمية التي بيّض سلامة وشركاؤه الأموال عبرها، وبواسطة حسابات مصرفية في مصارف أوروبية. فقد كشفت التحقيقات التي أجراها القاضي جان طنوس ثم القضاء الأوروبي عن تحويلات كانت تخرج من مصرف لبنان إلى شركة “فوري” (صاحبها رجا سلامة) في سويسرا، ثم إلى حسابات يملك الحاكم السابق حقوقها الاقتصادية. وقد كشفت التحقيقات السويسرية كل خيوط هذه العملية التي قادت إلى أن “فوري” لم تكن إلا شركة وهمية استخدمها الأخَوان سلامة واجهة لاختلاس وتبييض أموال ناهزت الـ 325 مليون دولار، وجرى تحويلها إلى حساب لشركة “SI-2-SA” المسجّلة باسم رياض سلامة.
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