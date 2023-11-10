موقع البرامج
نشرات الأخبار
سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت أطراف كل من ياطر وبيت ليف وكفرشوبا وراشيا الفخار
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت أطراف كل من ياطر وبيت ليف وكفرشوبا وراشيا الفخار

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com