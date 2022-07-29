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سليم الصايغ للـOTV: قائد الجيش ليس مرشحنا ونحن نبحث عن شخصيات مدنية فيها مواصفات نطلبها
الجمعة 29 تموز 2022

سليم الصايغ للـOTV: قائد الجيش ليس مرشحنا ونحن نبحث عن شخصيات مدنية فيها مواصفات نطلبها

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