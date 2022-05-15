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سليم عون يدلي بصوته
الأحد 15 أيار 2022

مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني في زحلة سليم عون يدلي بصوته في هذه الاثناء

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