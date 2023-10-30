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سماع دوي انفجار بمحيط قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق حيث تتواجد القوات الأميركية
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

سماع دوي انفجار بمحيط قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق حيث تتواجد القوات الأميركية

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