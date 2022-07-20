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سوريا تُعلن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”
الأربعاء 20 تموز 2022

سوريا تُعلن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”

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