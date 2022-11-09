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ابي خليل للـOTV: لو ان “الحزب” يدعم ترشيح فرنجية لكان اعلن ذلك علنا وصراحة ولا عودة عن موقفنا تجاهه
الأربعاء 09 تشرين الثاني 2022

ابي خليل للـOTV: لو ان “الحزب” يدعم ترشيح فرنجية لكان اعلن ذلك علنا وصراحة ولا عودة عن موقفنا تجاهه

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