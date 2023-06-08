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شركة كهرباء لبنان تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023
الخميس 08 حزيران 2023

شركة كهرباء لبنان تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023

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