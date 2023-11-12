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صافرات الإنذار تدوي في يعارا وشلومي بالجليل الغربي وعكا وحيفا بعد اطلاق صورايخ من لبنان
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

صافرات الإنذار تدوي في يعارا وشلومي بالجليل الغربي وعكا وحيفا بعد اطلاق صورايخ من لبنان

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