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صحيفة معاريف الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لرد كبير ضد “حزب_الله” على خلفية تصعيد الهجمات
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

صحيفة معاريف الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لرد كبير ضد “حزب_الله” على خلفية تصعيد الهجمات

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