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صحيفة “معاريف” الاسرائيلية: سقوط صاروخين في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

صحيفة “معاريف” الاسرائيلية: سقوط صاروخين في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان

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