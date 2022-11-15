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صدور قانون الموازنة العامة 2022 في الجريدة الرسمية (المركزية)
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

صدور قانون الموازنة العامة 2022 في الجريدة الرسمية (المركزية)

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