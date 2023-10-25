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صفارات الإنذار تدوي بالقرب من حيفا
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

صفارات الإنذار تدوي بالقرب من حيفا

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