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صفي الدين: المقاومة في منطقتنا أثبتت أنّها قوية ولا تقهر ولا يمكن لأحد أن يسحقها
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

صفي الدين: المقاومة في منطقتنا أثبتت أنّها قوية ولا تقهر ولا يمكن لأحد أن يسحقها

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