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صفّارات الإنذار تُدوّي في مستوطنات غلاف غزة
الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023

صفّارات الإنذار تُدوّي في مستوطنات غلاف غزة

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