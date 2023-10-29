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صواريخ اطلقت منذ قليل باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدو يرد بالمدفعية
الأحد 29 تشرين الأول 2023

صواريخ اطلقت منذ قليل باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدو يرد بالمدفعية

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