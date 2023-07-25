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ضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية يرفضون الامتثال لأوامر استدعاء للخدمة
الثلاثاء 25 تموز 2023

ضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية يرفضون الامتثال لأوامر استدعاء للخدمة

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