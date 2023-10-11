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طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تزال تُحلق فوق الحدود الجنوبية
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تزال تُحلق فوق الحدود الجنوبية

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