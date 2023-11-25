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طائرات الجيش الإسرا_ئي_لي الحر_بية تحلق في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غز_ة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

طائرات الجيش الإسرا_ئي_لي الحر_بية تحلق في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غز_ة

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