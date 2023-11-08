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طائرات الـ”MK” تحلّق في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الناقورة وصولاً الى بنت جبيل ومارون الراس
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

طائرات الـ”MK” تحلّق في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الناقورة وصولاً الى بنت جبيل ومارون الراس

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