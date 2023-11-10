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طائرة مسيرة اسرائيلية تنفذ غارتين على منزلين في حي الرجم في عيتا الشعب ولا خسائر بشرية
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

طائرة مسيرة اسرائيلية تنفذ غارتين على منزلين في حي الرجم في عيتا الشعب ولا خسائر بشرية

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