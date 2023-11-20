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طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة الخيام وسقط الصاروخ بين المنازل
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة الخيام وسقط الصاروخ بين المنازل

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