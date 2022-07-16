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طوافات الجيش اللبناني بدأت بعملية إخماد النيران في إهراءات القمح في مرفأ بيروت
السبت 16 تموز 2022

طوافات الجيش اللبناني بدأت بعملية إخماد النيران في إهراءات القمح في مرفأ بيروت

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