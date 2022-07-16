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طوافات الجيش اللبناني تعمل على اخماد الحريق المندلع في اهراءات مرفأ بيروت (فيديو)￼
السبت 16 تموز 2022

طوافات الجيش اللبناني تعمل على اخماد الحريق المندلع في اهراءات مرفأ بيروت (فيديو)

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