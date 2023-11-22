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طيران العدو الحربي نفّذ غارة على اطراف الجبين ، وغارتين بين مروحين وام التوت
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

طيران العدو الحربي نفّذ غارة على اطراف الجبين ، وغارتين بين مروحين وام التوت

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