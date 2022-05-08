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طيران حربي إسرائيلي فوق جبيل وكسروان
الأحد 08 أيار 2022

حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق جبيل وكسروان.

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