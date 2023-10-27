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طيران حربي إسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

طيران حربي إسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل

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