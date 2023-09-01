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عبد اللهيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان
الجمعة 01 أيلول 2023

عبد اللهيان: لا شك أن الجمهورية الإسلامية ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان

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