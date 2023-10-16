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عبد اللهيان للجزيرة: اذا اتسع نطاق الحرب فأميركا ستصاب بخسائر ايضا
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

عبد اللهيان للجزيرة: اذا اتسع نطاق الحرب فأميركا ستصاب بخسائر ايضا

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