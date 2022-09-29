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عدد الحاضرون لإنتخاب رئيس الجمهورية 122 نائبًا و4 بغياب مع عذر و2 غياب بلا عذر
الخميس 29 أيلول 2022

عدد الحاضرون لإنتخاب رئيس الجمهورية 122 نائبًا و4 بغياب مع عذر و2 غياب بلا عذر

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