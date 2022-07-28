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عدد من المتظاهرين يقتحمون مبنى وزارة الطاقة
الخميس 28 تموز 2022

اقتحم عدد من المتظاهرين مبنى وزارة الطاقة مطالبين بمقابلة الوزير وليد فياض

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