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عطية للـOTV: ميفاتي ألمح أمامنا أمس لتعديل وزاري يطال بعض الوزارات ووعدنا بوزارة لعكار
الثلاثاء 28 حزيران 2022

عطية للـOTV: ميفاتي ألمح أمامنا أمس لتعديل وزاري يطال بعض الوزارات ووعدنا بوزارة لعكار

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