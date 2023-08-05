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عقيص ردا على هاشم عبر الـOTV: “ايدنا بزنارك” لكن أطمئنك بان لبنان لن يكون ايضا مقاطعة ايرانية
السبت 05 آب 2023

عقيص ردا على هاشم عبر الـOTV: “ايدنا بزنارك” لكن أطمئنك بان لبنان لن يكون ايضا مقاطعة ايرانية

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