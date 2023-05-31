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علي حسن خليل من مجلس النواب: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة
الأربعاء 31 أيار 2023

علي حسن خليل من مجلس النواب: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة

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