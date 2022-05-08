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عملية اقتراع المغتربين انطلقت عند السابعة في كل من تركيا روسيا رومانيا الجمهورية الهيلانية وقبرص
الأحد 08 أيار 2022

عملية اقتراع المغتربين انطلقت عند السابعة في كل من تركيا روسيا رومانيا الجمهورية الهيلانية وقبرص

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