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عناوين نشرة الأخبار المسائية – الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

عناوين نشرة الأخبار المسائية – الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

1- باسيل يعلن المشاركةَ في جلسة الغد الرئاسية ويؤكد رفضَه تعديلَ الدستور لانتخاب قائدِ الجيش

2- بعد انسحاب ميشال الدويهي الـOTV تلاحق تفاصيلَ خلافِ التغييرين واجتماعَ رأب الصدع

3- جلسة ُمجلس القضاء الاعلى تؤكد المؤكد: عدالةٌ مشلولة وامتعاضٌ في اروقة العدلية

4- الرئيس يطلق اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار: الفكرةُ تولدت من التعددية التي تميز لبنان

5- رغم الترسيم الدولار لم ينخفض، فهل من قطبٍ سياسيةٍ مخفية؟

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