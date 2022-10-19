عناوين نشرة الأخبار المسائية – الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
1- باسيل يعلن المشاركةَ في جلسة الغد الرئاسية ويؤكد رفضَه تعديلَ الدستور لانتخاب قائدِ الجيش
2- بعد انسحاب ميشال الدويهي الـOTV تلاحق تفاصيلَ خلافِ التغييرين واجتماعَ رأب الصدع
3- جلسة ُمجلس القضاء الاعلى تؤكد المؤكد: عدالةٌ مشلولة وامتعاضٌ في اروقة العدلية
4- الرئيس يطلق اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار: الفكرةُ تولدت من التعددية التي تميز لبنان
5- رغم الترسيم الدولار لم ينخفض، فهل من قطبٍ سياسيةٍ مخفية؟
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