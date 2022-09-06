عناوين نشرة الأخبار المسائية – الثلاثاء 6 أيلول 2022
1- باسيل: الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة
2- رئيس التيار الوطني الحر: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية
3- بو صعب يوضح من بعبدا حقائق ملف الترسيم ورسالتان حازمتان في السياسة والقضاء
4- تحرك تضامني مع بدري ضاهر ورفاقه يفضي إلى تعيين وكيف انتهى التحقيق وتم التوقيف؟
5- مأساة الإنترنت والاتصالات ترهق اللبنانيين والحلول المطروحة مؤقتة وجزئية
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