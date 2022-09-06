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عناوين نشرة الأخبار المسائية – الثلاثاء 6 أيلول 2022
الثلاثاء 06 أيلول 2022

عناوين نشرة الأخبار المسائية – الثلاثاء 6 أيلول 2022

1- باسيل: الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة

2- رئيس التيار الوطني الحر: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

3- بو صعب يوضح من بعبدا حقائق ملف الترسيم ورسالتان حازمتان في السياسة والقضاء

4- تحرك تضامني مع بدري ضاهر ورفاقه يفضي إلى تعيين وكيف انتهى التحقيق وتم التوقيف؟

5- مأساة الإنترنت والاتصالات ترهق اللبنانيين والحلول المطروحة مؤقتة وجزئية

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