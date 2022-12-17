عناوين نشرة الأخبار المسائية – السبت 17 كانون الاول 2022

1- لا تفاهم حكوميا… وحرص مشترك على تفاهم مار مخايل
2- معلومات صحافية ايرلندية لافتة حول حادثة الجنوب
3- انتخابات التيار: تجربة ديمقراطية تكاد تكون فريدة
4- عشية نهائي كأس العالم: من سيحمل اللقب؟
5- تيليتون 2022: تيتا هدى بحاجة لدعمكم
1- لا تفاهم حكوميا… وحرص مشترك على تفاهم مار مخايل
2- معلومات صحافية ايرلندية لافتة حول حادثة الجنوب
3- انتخابات التيار: تجربة ديمقراطية تكاد تكون فريدة
4- عشية نهائي كأس العالم: من سيحمل اللقب؟
5- تيليتون 2022: تيتا هدى بحاجة لدعمكم
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