موقع البرامج
نشرات الأخبار
عناوين نشرة الأخبار المسائية – السبت 17 كانون الاول 2022
السبت 17 كانون الأول 2022

1- لا تفاهم حكوميا… وحرص مشترك على تفاهم مار مخايل

2- معلومات صحافية ايرلندية لافتة حول حادثة الجنوب

3- انتخابات التيار: تجربة ديمقراطية تكاد تكون فريدة

4- عشية نهائي كأس العالم: من سيحمل اللقب؟

5- تيليتون 2022: تيتا هدى بحاجة لدعمكم

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com