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غارات إسرائيلية على مناطق في القطاعين الأوسط والغربي جنوبي لبنان
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

غارات إسرائيلية على مناطق في القطاعين الأوسط والغربي جنوبي لبنان

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