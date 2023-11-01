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غارة إسرائيليّة تستهدف محيط بلدة راميا في القطاع الغربي لجنوب لبنان
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

غارة إسرائيليّة تستهدف محيط بلدة راميا في القطاع الغربي لجنوب لبنان

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