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غارة اسرائيلية استهدفت سيارة ڤان مركونة إلى جانب أحد المنازل في حولا
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة ڤان مركونة إلى جانب أحد المنازل في حولا

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